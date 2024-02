Lazio, buone notizie per Sarri | Patric e Zaccagni scaldano i motori

Le ultime dal centro sportivo dei biancocelesti in preparazione alla sfida con il Cagliari.

A Formello la Lazio torna ad allenarsi dopo lo scarico di lunedì e il giorno di riposo di ieri. Negli ultimi giorni sono girate molte voci sulla squadra e sul futuro dell’allenatore, allontanate con forza da Lotito. La squadra è ancora in gioco su tre fronti e nulla è perduto. Sarri lo sa, e oggi ha cambiato atteggiamento verso i suoi, cancellando la doppia seduta prevista e svolgendone solo una, oltre alla visione di alcune situazioni dell’ultima partita persa contro l’Atalanta.

Tornano Patric e Zaccagni

Si sono rivisti al centro sportivo Patric e Zaccagni: lavoro differenziato per entrambi, che si avvicinano al rientro, che comunque non avverrà sabato a Cagliari. Proprio in preparazione della prossima sfida è stato svolto un lavoro atletico e tecnico, seguito dalle consuete partitelle a campo ridotto. Aggregati dalla Primavera Dutu, Sardo e Saná Fernandes.