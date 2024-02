Lazio, Lotito smentisce le voci: “Non esonero Sarri”

È un periodo burrascoso in casa Lazio complice la sconfitta di Bergamo che potrebbe aver lasciato degli strascichi all’interno dello spogliatoio biancoceleste. Dopo le tensioni tra Sarri e i giocatori è tornato a parlare il presidente Claudio Lotito con una dichiarazione rilasciata al Corriere dello Sport.

Lotito: “Me ne occuperò io del problema”

Lotito ha parlato così delle voci che prevedevano un allontanamento di Sarri dal club: “Di sicuro non esonero Sarri e non posso perdere tempo a smentire sciocchezze. Non ho capito quale sia il problema. Me ne occuperò, prenderò in mano la situazione, come altre volte è successo in passato, ma oggi non parlo con nessuno”. Il contratto dell’allenatore è in scadenza nel 2025 e queste parole sembrano confermare la guida tecnica almeno fino a fine stagione.