Lazio, torna Immobile | Sarri si affida al suo capitano per la trasferta di Cagliari

Sarri si affida a Immobile per interrompere la striscia di prestazioni e risultati negativi della sua Lazio; l’attaccante italiano torna al centro dell’attacco nella trasferta di Cagliari. La Lazio sta faticando parecchio in questa stagione e sta pagando il drastico calo di rendimenti del suo capitano, che nella stagione in corso non è mai riuscito ad entrare in condizione ed è stato superato nelle gerarchie, in alcune fasi del girone d’andata, dal pimpante Castellanos. L’attaccante argentino ha mostrato qualche spunto interessante, ma non sembra avere nei piedi i gol di Ciro Immobile.

Il rigore di Bergamo per ripartire: Immobile ora deve prendersi la Lazio sulle spalle

Il capitano biancoceleste è partito dalla panchina anche nell’ultima sfida di Bergamo contro l’Atalanta, persa 3-1 dalla Lazio in seguito ad una prestazione ampiamente insufficiente. L’unica buona notizia del fine settimana è il ritorno al gol di Ciro Immobile, come sempre infallibile dal dischetto; adesso i tifosi biancocelesti sperano nella continuità del loro capitano, affinché possa tornare a segnare ai ritmi a cui ha abituato tutti gli appassionati.

La Lazio quest’anno non si sta riconfermando sui livelli delle prime due stagioni sotto la guida di Maurizio Sarri. Incomprensioni con squadra, ambiente e società stanno complicando il lavoro del tecnico, che sembra aver perso la presa che aveva fin qui avuto sulla squadra. E’ certo che l’assenza prolungata e la difficoltà ad entrare in condizione di Immobile abbiano compromesso, non solo dal punto di vista tecnico ma anche della leadership, lo svolgimento della stagione biancoceleste. Se si somma la sua assenza prolungata alla partenza di Milinkovic-Savic direzione Arabia si possono spiegare le difficoltà a cui Sarri sta andando incontro, considerando anche le differenti vedute sul mercato col presidente Lotito.

Società, allenatore e squadra sono finiti sul banco degli imputati dopo le ultime brutte prestazioni con Napoli e Atalanta e ora i tifosi si aspettano risposte sul campo. Immobile proverà a guidare la sua squadra verso una vittoria che significherebbe ossigeno per tutto l’ambiente; di fronte troverà il Cagliari di Ranieri, che viene dalla brutta sconfitta dell’Olimpico contro la Roma e che ha bisogno di fare punti nel suo stadio per proseguire nella lotta salvezza.