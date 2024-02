Lazio, il Cagliari sarà decisivo per il futuro di Sarri | Lotito vuole risposte

Per la Lazio 1 punto in due partite negli ultimi due big match, Sarri dovrà rimediare subito

Salgono i malumori in casa Lazio dopo la sconfitta pesante contro l’Atalanta di domenica per 3-1, Sarri è stato messo in discussione dopo i brutti risultati e le brutte prestazioni. Con il Cagliari l’obbiettivo sarà tornare a vincere per scacciare la crisi.

Lazio, possibile incontro tra Sarri e Lotito

Il presidente della Lazio Lotito sta facendo le prime riflessioni sul possibile da farsi per cercare di risollevare la squadra da una crisi che dalla semifinale di supercoppa persa malamente con l’Inter ha trovato un pareggio con il Napoli per 0-0, e la sconfitta di Bergamo, considerando che i biancocelesti hanno tirato soltanto 6 volte nello specchio nelle ultime 6 partite. Sarri ha il contratto con la Lazio fino al giugno 2025, bisognerà capire cosa vorrà fare Lotito, che al tecnico toscano gli ha sempre concesso fiducia.