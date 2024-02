Lazio, Sarri duro con la squadra: “Se il problema sono io ditelo a Lotito”

Maurizio Sarri non le manda a dire ai giocatori della Lazio dopo le brutte prestazioni delle ultime partite

Tira una brutta aria in casa Lazio. La squadra di Maurizio Sarri viene da una serie di prestazioni opache, culminate con la sconfitta a Bergamo contro l’Atalanta. I calciatori sembrano non divertirsi più in campo, a causa del gioco monotono della squadra. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, alla ripresa degli allenamenti avvenuta ieri il tecnico toscano avrebbe esclamato alla squadra: “Se pensate che il problema sia io tirate fuori le pa**e e andate da Lotito”.

Sarri-Lazio, situazione tesa con i giocatori

Spunta un altro retroscena su un episodio avvenuto durante la doppia seduta di mercoledì scorso. In una sessione video Sarri avrebbe mostrato delle gravi amnesie tecniche e tattiche della Lazio, usando toni forti e mostrandosi estremamente severo con i giocatori. Si avverte la necessità di ricreare la serenità e lo spirito di gruppo che sono sembrati mancare nell’ultimo periodo, e la festa di compleanno di Hysaj avvenuta ieri sera può essere stata l’occasione adatta per ritrovare l’unità di intenti.