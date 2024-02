Lazio, Sarri a rischio esonero? Lotito ci pensa, tra le proteste dei tifosi

Dopo la brutta sconfitta di Bergamo e le contestazioni della piazza, Lotito starebbe pensando alla possibilità di sostituire Sarri alla guida della Lazio. Il risultato del campo non è infatti ciò che preoccupa di più il Presidente biancoceleste, ma sono i problemi di atteggiamento di intensità a preoccupare il mondo Lazio. Tra calciatori stanchi, svogliati e con la testa altrove, sembra che la squadra non riesca più a seguire le indicazioni del tecnico toscano.

Sarri e Lotito sul banco degli imputati, la piazza è in protesta.

Stamattina a Formello sono stati esposti striscioni di contestazione rivolti sia al Presidente Lotito che per Maurizio Sarri. La gestione del mercato di Gennaio da parte della società non è piaciuta ai tifosi, dato che la Lazio si è mossa tardi e male non riuscendo alla fine a portare a casa nemmeno un rinforzo; a questo si aggiunge una gestione tecnica che sembra ormai giunta ai minimi termini, con la squadra che scende in campo messa male e apparentemente svogliata e che non riesce a trovare le soluzioni a cui aveva abituato i suoi tifosi. Vedremo se Lotito deciderà in direzione dell’esonero.