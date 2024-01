Calciomercato Lazio, Milinkovic potrebbe tornare: la pazza idea per l’estate

La Lazio sta facendo una stagione con tanti alti e bassi e fatica a trovare continuità. Nell’ultimo periodo le vittorie stavano arrivando ma la sconfitta con l’Inter senza mai essere stata in partita ha acceso più di qualche campanello d’allarme dalle parti di Formello.

Lotito valuta un possibile ritorno di Milinkovic

Se i biancocelesti dovessero entrare a far parte delle prime 4 e giocare la prossima Champions League non è da escludere il possibile ritorno di Milinkovic-Savic. Come riportato da Il Messaggero, il serbo è già stanco dell’esperienza araba dopo soli 6 mesi e aver rivisto l’altra sera la sua ex squadra gli ha fatto venire un po’ di nostalgia. Con la rivoluzione dei biancocelesti non è detto che il serbo non possa tornare dalle parti di Formello l’estate prossima.