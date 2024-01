Lazio, Immobile chiede scusa ai propri tifosi: il gesto a fine a partita

Pessima prestazione della Lazio nella semifinale di Supercoppa contro l’Inter non solo dal punto di vista del risultato ma di dominio in campo. I biancocelesti non sono mai stati in partita e non hanno mai impensierito la retroguardia nerazzurra. A fine partita, però, il gesto di Immobile è da capitano vero.

Il gesto di Immobile a fine partita

Ciro Immobile, accompagnato da Provedel, è andato sotto il settore occupato dai tifosi biancocelesti per ringraziare i tifosi per essere venuti fino a Riad e chiede scusa per la brutta prestazione con le mani raccolte in segno di delusione.