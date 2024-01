Inter-Lazio, i numeri non lasciano dubbi | Dominio nerazzurro

Inter-Lazio, Inzaghi batte Sarri

Partita a senso unico quella andata in scena questa sera a Riad. Il tabellino e le statistiche post gara non lasciano dubbi, 61% di possesso palla a favore dei nerazzurri di Inzaghi, con 23 tiri di cui 7 in porta e 7 calci d’angolo. I dati sulla formazione di Sarri sono invece impietosi: 39% di possesso, 5 conclusioni totali di cui 0 in porta, 0 calci d’angolo e 0 fuorigioco. Una gara a senso unico tinta di nerazzurro, Inter meritatamente in finale dove affronterà il Napoli, Lazio bocciata senza appello.