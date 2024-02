Lazio, Immobile ritrova il gol in una serata disastrosa: Kamada resta un mistero

La Lazio ha ricevuto l’ennesima lezione di un campionato fino a questo momento sottotono. Come detto da Sarri in conferenza stampa nel post-partita, ciò che preoccupa gli addetti ai lavori sono le ultime prestazioni contro Inter, Napoli e Atalanta dove i biancocelesti non hanno mai dato l’impressione di poter impensierire l’avversario.

Torna Immobile ma Kamada non convince

L’unica nota lieta della serata disastrosa di Bergamo è il ritorno al gol di Ciro Immobile. Il centravanti della Nazionale ha ritrovato la rete per la prima volta dal 28 novembre dove la Lazio vinse 2-0 in casa contro il Celtic. Chi invece sembra essere destinato all’addio è Kamada che Sarri ha messo in panchina nelle ultime cinque partite e il rendimento quest’anno è stato molto al di sotto delle aspettative.