Lazio, Sarri fa chiarezza: “Non conosco a fondo le idee di Lotito…”

Un Sarri pungente quello che commenta la sconfitta della sua Lazio, il tecnico toscano parla di Lotito, dell’operato della società e di mercato.

Sarri punge Lotito?

Queste le parole del tecnico come riportate da lalaziosiamonoi: “Preoccupato non sono, le idee di Lotito non le conosco a fondo, non posso entrare nella testa del presidente. Le sensazioni negative che dici tu non le ho avute negli incontri con ds e presidenti. Poi che in estate io abbia chiesto dei giocatori e ne siano arrivati altri è la normalità, nel mondo ci sono 2 o 3 allenatori che possono pretendere. Ci sono tanti aspetti da valutare a livello di compatibilità economica. Io di questo mercato me ne sono disinteressato quindi non ne esco deluso”.