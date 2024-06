Verso Croazia-Italia, novità Retegui per Spalletti. Solito 4-2-3-1 per Dalic

Queste le possibili scelte di Dalic e Spalletti in vista della sfida di domani tra Croazia e Italia con gli azzurri che vogliono dimenticare la sconfitta contro la Spagna. Diversi i cambi per il tecnico toscano, a cominciare da Darmian a sinistra con Cambiaso a destra, Fagioli in mezzo al campo e Retegui prima punta.

Croazia-Italia, le probabili formazioni:

CROAZIA (4-2-3-1): Livakovic; Stanisic, Sutalo Pongracic, Guardiol; Kovacic, Modric; Mario Pasalic, Sucic, Kramaric; Petkovic. Ct. Dalic.

ITALIA (4-2-3-1): Donnarumma; Darmian, Bastoni, Calafiori, Cambiaso; Barella, Fagioli; Chiesa, Frattesi, Pellegrini; Retegui. Ct. Spalletti.