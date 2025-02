Verso Fiorentina – Inter, le scelte di Inzaghi

Inzaghi prepara l’Inter anti Fiorentina

Giorni di preparazione per l‘Inter. Infatti – in vista del match di recupero contro i Viola Inzaghi prepara la formazione. L’allenatore però non potrà contare su diversi giocatori come Correa. El Tuco – come riporta TuttoSport – potrà tornare disponibile dal prossimo lunedì, o al massimo per il prossimo derby contro la Juve. Oltre l’argentino, anche Di Gennaro e Zalewski non potranno essere convocati.

Invece, per quanto riguarda la difesa, Pavard dovrebbe lasciare il posto a Bisseck e anche Zielinski dovrebbe tornare a disposizione della squadra.

Queste quindi le probabili scelte di Inzaghi per Fiorentina – Inter, non resta dunque che aspettare le prossimi ore per le probabili formazioni.