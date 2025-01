Verso Inter – Monaco: Acerbi e Calhanoglu ancora out

L’Inter, reduce da un periodo positivo in campionato e in Champions League, ospiterà mercoledì alle 21:00 a San Siro il Monaco nell’ultimo match del mini campionato europeo. Per i nerazzurri si tratta di un match fondamentale poiché visto e considerato l’attuale classifica europea degli uomini di Simone Inzaghi(4 posto), un eventuale vittoria contro la squadra del principato porterebbe sia blasone, poiché la beneamata staccherebbe il pass diretto per gli ottavi, sia un’entrata economica importante.

Inzaghi fa 3 cambi rispetto Lecce

Come riporta il ‘Corriere dello sport’, il tecnico nerazzurro tornerà a schierare una formazione tipo con i rientri di Dimarco, Pavard e Asllani. Barella, dopo lo spavento di Lecce, sarà regolarmente schierato. In avanti favorita ancora la ‘Thu-La’. Sul fronte infortunati invece lo staff nerazzurro sembra agire con la massima attenzione: Calhanoglu e Acerbi infatti non verranno rischiati per evitare ricadute che li terrebbero lontano dal terreno di gioco a lungo.