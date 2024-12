Sospiro di sollievo per i neroazzurri. Come riportato da TuttoSport, in vista del match contro la Lazio – che si terrà il prossimo lunedì alle ore 20.45 – l’Inter recupera sia Barella che Dumfries. Inoltre, i due giocatori – con molta probabilità – scenderanno in campo dal primo minuto.

Inter, la situazione degli infortunati

Oltre il centrocampista e il terzino, anche Acerbi, Di Gennaro e Pavard sono vicini al recupero. Infatti, sia il portiere che il difensore stanno svolgendo le terapie necessarie al rientro, mentre Acerbi è impegnato con una sessione di allenamenti personalizzati.

In questo modo l’Inter recupera i suoi titolari per la partita contro i biancocelesti, un match sicuramente impegnativo considerando la serie di vittorie della Lazio che Inzaghi potrà cercare di interrompere contando sulle prestazione dei suoi titolari.