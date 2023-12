Smaltita la Champions, arrivano buone notizie per Lazio e Inter, che domenica si sfidano nel big match dell’Olimpico con la Juventus spettatrice interessata.

Verso Lazio-Inter, chi giocherà in difesa?

Dopo la Champions per Sarri e Inzaghi è il momento di rispolverare i titolari a cominciare dalla difesa considerato che i due tecnici in vista di domenica sera potrebbero recuperare sia Pavard che Romagnoli che sono tornati a disposizione dei rispettivi allenatori. Per essere felice al 100% però Inzaghi aspetta anche Dumfries e De Vrij che potrebbero rientrare nei prossimi giorni e che potrebbero far rifiatare Bastoni, Acerbi e Darmian. Questo è quanto riportato da Fcinter1908.