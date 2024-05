Verso Lazio-Sassuolo, Romagnoli rientra dalla squalifica | Dubbi a centrocampo per Tudor

Igor Tudor sta preparando la squadra all’ultima giornata di campionato contro il Sassuolo all’Olimpico. In porta ci sarà ancora una volta Provedel mentre in difesa tornerà Romagnoli affiancato da Patric e Gila considerando la squalifica di Casale rimediata nella partita contro l’Inter. Il tecnico croato ha sicuramente più dubbi a centrocampo e attacco dove Kamada sembra essere l’unico titolare certo domenica.

Anderson e Luis Alberto si giocano una maglia da titolare

Ad affiancare il giapponese in mezzo potrebbe esserci Guendouzi anche se Tudor è molto soddisfatto del rendimento di Vecino nelle ultime giornate e non è da escludere che possa rigiocare dal 1′. Sulla trequarti dovrebbe esserci Zaccagni con uno tra F. Anderson e Luis Alberto sul lato destro, in questo momento il favorito è il brasiliano. In attacco il solito ballottaggio è Immobile-Castellanos ma il centravanti italiano ha alte probabilità di partire titolare per la Lazio contro i neroverdi.