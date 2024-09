Verso Roma-Athletic Bilbao, Zalewski rientra e Pellegrini out | Dubbio Le Fèe per Juric

Il capitano della Roma non ce la fa e ci sono alte probabilità che non venga convocato per domani

È tempo di vigilia a Trigoria dove Ivan Juric sta preparando la squadra in vista del debutto europeo domani sera alle 21 all’Olimpico contro l’Athletic Bilbao. Nell’allenamento mattutino è stato assente Lorenzo Pellegrini che è alle prese con una contusione al ginocchio e potrebbe non farcela nemmeno per la convocazione contro gli spagnoli. Continua ad allenarsi in gruppo, invece, Nicola Zalewski che tornerà nella lista dei convocati per la Roma dopo diverso tempo.

Le Fée in dubbio per il Bilbao

Il dubbio da sciogliere nelle prossime ore è quello che riguarda Enzo Le Fée che anche oggi si è allenato a parte e resta in bilico la sua presenza quantomeno in panchina per domani. In ogni caso Juric, insieme ad Hermoso, darà dettagli più approfonditi in conferenza stampa alle 14:30 sulla squadra che prenderà parte alla sfida contro l’Athletic Bilbao. Presente anche Ghisolfi all’allenamento odierno.