Verso Svizzera-Italia, Bastoni non si allena | Le ultime dall’allenamento azzurro

Leggera febbre per Bastoni che ha svolto lavoro in palestra, differenziato per Dimarco che resta in dubbio

L’Italia alla vigilia del match di domani alle 18 a Berlino contro la Svizzera, si è allenata questa mattina alle 11 con alcune novità. Oltre al differenziato per Dimarco, assente anche con il gruppo Alessandro Bastoni che ieri ha accusato un’attacco febbrile. Il difensore dell’Inter ha svolto principalmente scarico in palestra anche se la sua presenza non è in dubbio per domani.

Verso Svizzera-Italia, conferenza stampa di Spalletti e Donnarumma alle 18:30

Dopo la sessione di allenamento di questa mattina, la nazionale di Spalletti partirà alla volta di Berlino all’Olympiastadion che tanto ci è stato caro nel lontano 9 luglio 2006. Previsto il walk around allo stadio verso le 18:30 come rivela Tuttomercatoweb.com successivamente la conferenza stampa del nostro commissario tecnico e del capitano Donnarumma.