Il serbo potrebbe scendere in campo nel derby della Mole

Ottimismo in casa Juve – secondo quando riportato da Sky Sport – si avvicina il rientro di Vlahovic che potrebbe tornare a giocare proprio nel derby contro il Torino che si giocherà il prossimo sabato alle 18:00.

Juventus, Vlahovic e Coincecao si allenano a parte

Nella sessione di allenamento disputata oggi sia l’attaccante che il portoghese si sono allenanti in solitaria, ma ciò nonostante Vlahvovic dovrebbe tornare in gruppo nel prossimo allenamento.

Situazione diverse invece per Coincecao, il cui rientro è previsto per il 14 gennaio data in cui la Juventus affronterà l’Atalanta a Bergamo.