Nella Clasica de Almeria va in scena la prima vittoria stagionale per Alexander Kristoff che coincide anche con la prima da quando è approdato alla Intermarché-Wanty-Gobert Materiaux.

Il norvegese ha anticipato tutti in una volata a ranghi compatti in cui il forte velocista ha dapprima sfruttato il lavoro del compagno Adrien Petit e poi ha preso la testa ai 200 metri dal traguardo senza più lasciarla. 2° è arrivato Nacer Bouhanni mentre 3° il nostro Nizzolo a cui non è bastata una bella rimonta.

Clasica de Almeria: ordine d’arrivo