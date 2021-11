Dopo la marea di polemiche scattate dopo l’esibizione di Omar Fantini a Honolulu in diretta su Italia 1, in cui il comico bergamasco ha fatto un monologo sui ciclisti, arriva prontamente un video di scuse.

Fantini si dichiara molto dispiaciuto per l’accaduto e denuncia comunque di aver ricevuto un odio esagerato

Bugno durissimo: “Ironia macabra che istiga a delinquere”

Sembra non accettare nessuna scusa l’ex Campione del Mondo Gianni Bugno, che in una lettera rivolta al Presidente del Ciclismo italiano Cordiano Dagnoni, invia parole durissime al comico. “Ciao Cordiano, io cerco di disturbarti il meno possibile perché so che sei sempre impegnato ma certe volgarità devono essere affrontate: questo CRETINO è già colpevole, per le sue dichiarazioni, di istigazione a delinquere, facendo una ironia macabra (pensa a chi ha avuto parenti, vittime di incidenti stradali, e magari figli come tu sai!!!!), facendo ridere solo un pubblico “imbecille e telecomandato dalla clap” in una trasmissione condotta da chi non ha saputo dare un limite a certe volgarità. Mi aspetto un tuo intervento, una tua presa di posizione, come io farò sul mio Instagram. Mi aspetto da parte tua, in qualità di Presidente della FCI, un’azione forte in difesa delle tante cicliste e i tanti ciclisti che tu rappresenti.”