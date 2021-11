Lacrime per il brasiliano, uscito dal campo in barella

Nella sfida tra PSG e Saint-Etienne brutto infortunio per il brasiliano Neymar. Il talento brasiliano è uscito in barella dopo la torsione innaturale della caviglia. Queste le parole di Neymar su social: “Purtroppo questi intoppi fanno parte della vita di un atleta. Non possiamo farci nulla, se non alzare la testa e andare sempre avanti. Tornerò migliore e più forte di prima”.

INFORTUNIO NEYMAR PSG