Villareal-Atletico Madrid, probabili formazioni e dove vederla

Un Atletico Madrid tutto nuovo affronta il Villareal di Gerard Moreno. Le Normand e Sorloth aspettando Alvarez, proveranno a non far rimpiangere Morata e qualche ex compagno. La gara di Liga andrà in onda su Dazn.

Villareal-Atletico Madrid, le probabili formazioni:

VILLARREAL (4-3-3): Conde; Femenia, Albiol, Bailly, Sergi Cardona; Parejo, Comesaña, Terrats; Yeremi Pino, Danjuma, Gerard Moreno.

ATLETICO MADRID (5-3-2): Oblak; Marcos Llorente, Le Normand, Witsel, Gimenez, Samu Lino; Koke, Barrios, Griezmann; Riquelme, Sorloth.