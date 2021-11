Vlahovic, offerta monstre per l’attaccante | Juve beffata

Vlahovic, offerta monstre dell’Arsenal

Arrivare a Vlahovic non sarà impresa facile per la Juve, battere la concorrenza dei club inglesi impresa ardua. Stando a Sky Sport, infatti, nei giorni scorsi i dirigenti dell’Arsenal avrebbero incontrato i dirigenti della Viola, raggiungendo un’intesa di massima per il bomber sulla base di 80 milioni tra parte fissa e bonus. Una cifra che a quanto pare avrebbe superato sul traguardo la concorrenza.

Un sì di massima quello della Fiorentina all’Arsenal, in attesa probabilmente di un eventuale rilancio di Juve e non solo. Vlahovic sembra al momento pronto per la Premier League, destinazione probabilmente obbligata viste le condizioni economiche. I club inglesi al momento godono di forza economica nettamente superiore alle italiane, un altro campione destinato a salutare la Serie A.