Vlahovic ha deciso il futuro: la conferma via social

Vlahovic, la Juventus ci pensa

La società della Vecchia Signora per rinforzare l’organico a Max Allegri porterà a Torino tanti nuovi volti. Nelle settimane scorse si erano susseguite diverse voci del possibile arrivo di Vlahovic, stella della Fiorentina. Il prezzo che ha fissato la società Viola per il serbo ha però “spaventato” un po’ tutte le società che avevano intenzioni di creare intesa, Juventus inclusa. Nelle ultime ore, però, c’è stato qualche cambiamento.

Un vero e proprio bomber il giocatore della Fiorentina, appena 21 anni e già insaccato 21 gol in 37 partite. Il serbo è uno degli attaccanti più desiderati d’Europa: dalla Juventus al Milan fino al Real Madrid e alle big di Premier League, sono in molti ad aver bussato alla porta di Pradè. Tanto basterebbe per far decollare i sogni di qualunque giovane campione, anche se l’ex Partizan sembra pensarla diversamente.

L’indizio, così come è in voga nell’ultimo periodo, arriva via social, dallo steggio Dusan, il quale ha commentato un post di Giancarlo Antognoni: “Premiazione evento Olimpiadi in piazza Signoria. Consegno la pergamena a Federica la moglie di Paolo Rossi”, ha scritto su Instagram il club manager della Fiorentina pubblicando una foto in compagnia di Federica Cappelletti. “Unico 10” ha risposto Vlahovic, pubblicando anche un grande cuore viola.

Arriva poi la replica di Antognoni lascia poco spazio all’interpretazione: “Unico 9”, e lo stesso cuore viola. Anche i tifosi si sono scatenati nei commenti: “Resta a Firenze!”.