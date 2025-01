Problemi in casa Juventus sul contratto di Vlahovic | Si pensa già al rimpiazzo

La prima metà di campionato si è conclusa con molte delusione per la Juventus, di fatto i bianconeri sono costretti a ritrovare la fiducia tornando a vincere. Il mercato è aperto e la Juve è in pole position per l’acquisto di Ronald Araujo difensore del Barcellona. La vecchia Signora cerca anche un rimpiazzo per l’ attaccante serbo Dusan Vlahovic probabilmente in uscita dal club.

Thiago Motta nostalgico dell’anno a Bologna? Vuole Zirkzee

Come riportato da SportMediaset, se l’addio di Vlahovic sarà ufficiale, il reparto offensivo della Juventus mancherà di un punto di riferimento, dato che Milik riporta ancora un infortunio. Le idee d’attacco per la società bianconera sono varie, il possibile arrivo di Kolo Muani del PSG ingolosisce i tifosi Juventini e si parla anche del bomber tedesco Niclas Fullkrug, giocatore del West Ham.

Rinforzi per la difesa?

Oltre al possibile arrivo di Araujo, in lizza Antonio Silva del Benfica e David Hancko del Feyenoord nonostante il club olandese non sia intenzionato a cedere il difensore slovacco.