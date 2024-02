Vlahovic torna titolare a Verona: l’attaccante pronto a riconquistare Allegri

Il recupero di Vlahovic può far sorridere Massimiliano Allegri che ritroverà il suo attaccante nella trasferta di Verona.

Infatti l’attaccante serbo nell’ultimo periodo ha ritrovato la sua miglior forma, la sua assenza è stata un fattore determinante nella sconfitta interna dei suoi contro l’Udinese che ha ulteriormente allontanato la Juventus dalla corsa scudetto.

Come cambia la Juventus con Vlahovic?

La presenza del serbo in attacco è fondamentale nell’equilibrio della Juventus, come testimoniato dagli stessi numeri, il 33% dei gol della Juventus arrivano da lui, grazie ai suoi gol o assist. Dusan Vlahovic quest’anno contribuisce incredibilmente alla realizzazione dei gol bianconeri, in particolare dopo la gara d’andata contro l’Inter, in cui l’attaccante ha ritrovato le condizioni migliori.

Il peso dell’attaccante, troppe volte messo in discussione, è incontestabile. In Serie A solo Gudmusson del Genoa e Lautaro dell’Inter hanno contribuito di più ai gol delle loro rispettive squadre.

Allegri necessita ora più che mai dei guizzi di Dusan Vlahovic.