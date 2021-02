L’undicesima giornata porta al termine il girone di ritorno della Regular Season di SuperLega Credem Banca – Perugia, Civitanova e Itas si aggiudicano i primi tre posti e accedono direttamente ai Quarti di Finale per i Play Off Scudetto.

L’11a giornata di ritorno di SuperLega



Terminata la Regular Season in SuperLega Credem Banca (fuori solo gli ultimi due match dell’11a di ritorno e i recuperi di mercoledì), le prime tre in classifica, la Sir Safety Conad Perugia, la Cucine Lube Civitanova e l’Itas Trentino, accedono direttamente ai Quarti di Finale dei Play Off Scudetto. Ancora da assegnare i pass per la quarta e la quinta classificata, mentre le formazioni tra il 6° e l’11° posto della classifica passeranno per il Preliminare. La situazione è incerta dal 4° al 10° posto. Decisivi le gare di domani e i recuperi del 10 febbraio.

Tonno Callipo Calabria Vibo, Vero Volley Monza e Gas Sales Bluenergy Piacenza si contendono il 4° posto. Vibo quarta a 37 punti alla chiusura della Regular Season, mentre i brianzoli sono quinti a 36 e mercoledì giocheranno il recupero casalingo con Verona. Piacenza è 6ª a quota 35 e domani ospiterà Milano.

La Leo Shoes Modena, attualmente 7ª con 34 punti, ha chiuso la sua Regular Season e osserverà il percorso dell’ Allianz Milano, ora in 8ª posizione a 29 punti e impegnata sia domani a Piacenza che mercoledì a Ravenna con il recupero.

Con due gare ancora da giocare e 22 punti in cassaforte, la NBV Verona ha bisogno di un punticino in due partite per blindare il 9° posto. Infatti, la Consar Ravenna, decima a -3 dagli scaligeri, oggi è caduta a Trento e anche vincendo il recupero di mercoledì non potrebbe superare la soglia dei 22 punti.

Chiude invece in 11ª posizione la Kioene Padova, che attende di conoscere l’avversario del Turno Preliminare con inizio il 21 febbraio. La Top Volley Cisterna, 12ª e fuori dai Play Off, dovrà aspettare il 28 marzo per tornare in campo e cercare di svoltare la stagione dando il tutto per tutto in occasione del Play Off 5° posto.

Risultati e classifica



• Leo Shoes Modena – Top Volley Cisterna 3-1 (26-24, 19-25, 25-13, 25-18)

• Sir Safety Conad Perugia – Vero Volley Monza 0-3 (12-25, 18-25, 20-25)

• Itas Trentino – Consar Ravenna 3-1 (25-19, 23-25, 25-23, 25-19)

• Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Cucine Lube Civitanova 3-2 (22-25, 21-25, 25-22, 25-21, 15-10)

Domenica alle 18.00

Kioene Padova – NBV Verona



Domenica alle 19.30

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Allianz Milano

Classifica SuperLega Credem Banca

Sir Safety Conad Perugia 54, Cucine Lube Civitanova 51, Itas Trentino 47, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 37, Vero Volley Monza 36, Gas Sales Bluenergy Piacenza 35, Leo Shoes Modena 34, Allianz Milano 29, NBV Verona 22, Consar Ravenna 19, Kioene Padova 13, Top Volley Cisterna 7



1 gara in meno: Vero Volley Monza, Gas Sales Bluenergy Piacenza, Consar Ravenna, Kioene Padova



2 gare in meno: Allianz Milano e NBV Verona

Play Off: programma e formula



La formula

La scalata verso la Finale Scudetto sarà accessibile ad 11 squadre e sarà introdotta da un Turno Preliminare al quale prenderanno parte le squadre classificate dal 6° al 11° posto secondo la formula delle 2 partite vinte su 3 (gara 1 e 3 in casa della squadra con miglior classifica).

Le formazioni che al termine della Regular Season si sono posizionate dal 1° al 5° posto nel ranking, insieme alle tre vincitrici del Turno Preliminare, andranno a formare il tabellone dei Quarti di Finale che verranno disputati seguendo la formula delle 2 partite vinte su 3 (gara 1 e 3 in casa della squadra con miglior classifica), già programmati a partire dal 10 marzo 2021.



Le quattro vincenti i Quarti di Finale si incontreranno con la formula delle 3 partite vinte su 5 (gara 1, 3, 5 in casa della migliore in Regular Season).

La Finale Play Off, con gara 1 in calendario il 14 aprile 2021, sarà al meglio delle 5 partite (gara 1, 3, 5 in casa della migliore in Regular Season).





Il programma del Turno Preliminare Play Off



1a giornata Turno Preliminare SuperLega Credem Banca

Domenica 21 febbraio 2021, ore 18.00

6a Regular Season – 11a Regular Season

7a Regular Season – 10a Regular Season

8a Regular Season – 9a Regular Season



2a giornata Turno Preliminare SuperLega Credem Banca

Domenica 28 febbraio 2021, ore 18.00

9a Regular Season – 8a Regular Season

10a Regular Season – 7a Regular Season

11a Regular Season – 6a Regular Season



3a giornata Turno Preliminare SuperLega Credem Banca

Domenica 28 febbraio 2021, ore 18.00

6a Regular Season – 11a Regular Season

7a Regular Season – 10a Regular Season

8a Regular Season – 9a Regular Season