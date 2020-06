Lo Zar saluta la Leo Shoes Modena

Ivan Zaytsev nella prossima stagione giocherà in Russia tra le file del Kuzbass Kemerovo. L’opposto classe ’88 ha accettato la corte dei russi che lo hanno convinto mettendo sul piatto un ingaggio sicuramente più oneroso di quello che percepisce a Modena. Dopo l’ufficialità arrivata nelle scorse ore, Zaytsev, ha voluto salutare la società e i sostenitori del Modena attraverso un post su Instagram.

Le parole di Zaytsev

“Cara Modena, guardami negli occhi, come hai sempre fatto, oggi più che mai.

Se guardi attentamente, vedrai lo sguardo di chi ha trovato finalmente un posto da chiamare casa.

Vedrai le lacrime di gioia e dolore che scendono lungo la mia guancia, per le vittorie e le sconfitte.

Vedrai la mia anima che si è legata a te, perché tu me l’hai permesso, mostrandomi la tua vera e stupenda natura.

Vedrai soprattutto un uomo che non vede l’ora di tornare, perché dopo anni da vagabondo tu sei la mia stella polare.

E allora grazie Modena, ci vediamo presto!”

Ivan