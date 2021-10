Un big della musica italiana corteggia Wanda Nara. Icardi infuriato

Eros Ramazzotti corteggia Wanda Nara, Icardi non ci sta

Nuova puntata della telenovela Icardi-Wanda Nara, ora è un big della musica italiana a far innervosire uno dei due coniugi. Eros Ramazzotti, secondo rumors provenienti dall’Argentina, starebbe corteggiando Wanda Nara. Durante una trasmissione argentina “Los Angeles de la manana”, Yanina Latorre, amica di Wanda Nara, ha raccontato: “In tanti stanno scrivendo a Wanda in questi giorni; Eros Ramazzotti l’ha contattata per esprimere il suo dispiacere circa la vicenda, tra tutti i corteggiatori è un buon partito, Icardi è arrabbiato e geloso” . Secondo il Clarin, inoltre, non ci sono dubbi, il cantante “ha provato a conquistare Wanda Nara”.