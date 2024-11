Domani si disputerà Young Boys – Atalanta al Wankdorf di Berna. Per la quinta giornata di Champions League, Gasperini ha stilato la lista dei 22 convocati che scenderanno in campo.

Young Boys – Atalanta, la lista dei convocati

Portieri: Carnesecchi Marco (29), Rossi Francesco (31), Rui Patrício (28).

Difensori: Bellanova Raoul (16), Cuadrado Juan (7), Djimsiti Berat (19), Godfrey Ben (5), Hien Isak (4), Kolašinac Sead (23), Kossounou Odilon (3), Palestra Marco (27), Ruggeri Matteo (22), Toloi Rafael (2).

Centrocampisti: Brescianini Marco (44), De Roon Marten (15), Manzoni Alberto (46), Pašalić Mario (8), Samardžić Lazar (24).

Attaccanti: De Ketelaere Charles (17), Lookman Ademola (11), Retegui Mateo (32), Zaniolo Nicolò (10).

Questi quindi i nomi scelti da Gasperini per il match europeo, l’Atalanta è in cerca dei tre punti per confermare la serie di risultati utili in Champions League.