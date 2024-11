Zalewski: “Sono romanista e voglio giocare nella Roma. Ringrazierò per sempre Mourinho”

Dal ritiro della Polonia ha parlato il terzino della Roma Nicola Zalewski. Il giovane laterale giallorosso, tra gli altri temi, ha parlato anche della decisione della Roma di escluderlo momentaneamente dalla rosa dopo il no al Galatasaray: “Mi sento romanista, non ho mai fatto ragionamenti in estate se fosse meglio lasciare la Roma in quel momento o alla fine del contratto. Sono giovane, la cosa più importante per me è giocare e volevo farlo nella Roma. L’esclusione dopo aver rifiutato il Galatasaray? Sono rimasto sorpreso dalla reazione del club, ma fortunatamente è acqua passata”.

Zalewski: “Vicino al PSV e al Galatasaray ma ho scelto la Roma. Mourinho? Tutti gli allenatori dovrebbero avere la sua personalità”

Poi in un altro passaggio ha aggiunto: “In estate sono stato molto vicino al Galatasaray e poi al PSV. Ho analizzato tutto e ho preso la decisione che mi sembrava migliore, rimanere a Roma”.

Nel botta e risposta Zalewski ha ricordato anche il suo rapporto con José Mourinho, il primo allenatore della Roma che gli ha dato l’opportunità di mettersi in mostra in prima squadra: “Mi è stato davvero di supporto. È stato molto importante per la mia carriera. Mi ha permesso di giocare in prima squadra, ma potevo contare su di lui non solo per il calcio: mi è stato molto vicino quando è morto mio padre. Ogni volta che ne avrò l’opportunità, lo ringrazierò volentieri. Vorrei che tutti gli allenatori avessero la sua personalità”.