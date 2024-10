Roma, ipotesi scambio Zalewski-Parisi: i dettagli

Beto non sarà il vice di Dovbyk. L’ex attaccante dell’Udinese è stato accostato nelle scorse ore a Roma e Juventus, ma non dovrebbe lasciare gli inglesi dell’Everton a gennaio. Sicuramente di questa questione se ne riparlerà a fine stagione.

Roma, Fiorentina interessata a Zalewski

Secondo “Laroma24.it”, sarebbe probabile però uno scambio tra Zalewski e Parisi con la Fiorentina. Zalewski è tornato in squadra ma non ha ancora firmato il prolungamento, mentre Parisi è seguito da sempre dai tifosi giallorossi. Inoltre, per giugno piace Zhegrova, l’esterno offensivo del Lille, il cui contratto scadrà nel 2026.