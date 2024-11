Zambrotta: “Milan -Juve? Una sfida interessante, i rossoneri hanno più da perdere”

Si disputerà il prossimo sabato alle ore 18:00 Milan – Juve, l’importante match che coinvolgerà le due big di Serie A. In merito alla partita si espresso Gianluca Zambrotta, infatti l’ex calciatore – che ha militato in entrambi i club durante la sua carriera – ha rilasciato importanti dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport.

Zambrotta, l’assenza di Vlahovic e la presenza di Cambiaso e Conceicao

Il campione del mondo in merito alla partita e all’assenza dell’attaccante serbo ha affermato:

“I rossoneri hanno più da perdere, visto la loro classifica, anche se devono recuperare la partita con il Bologna. La Juve è lì, tra le sei squadre divise da soli due punti. L’assenza di Vlahovic peserà.”

Inoltre, Zambrotta nei confronti di Cambiaso e Conceicao ha aggiunto:

“Andrea mi piace molto per lo spirito. Ha iniziato dalla Serie D, è un esempio per tutti. Negli ultimi anni è cresciuto sotto il profilo della qualità e oggi rappresenta una risorsa per la Juve e per la Nazionale. Il portoghese mi piace come tipologia di giocatore, rapido e veloce, ti può cambiare la partita. Giuntoli deve fare di tutto per acquistarlo a titolo definitivo. Milan–Juve sarà una sfida interessante sulle fasce.”

Zambrotta, il lavoro di Motta alla Juventus

Oltre il match, l’ex terzino ha rilasciato le sue opinioni anche su Thiago Motta, la figura chiave del nuovo ciclo bianconero:

“Thiago ha una mentalità propositiva, aperta, non ha paura nel lanciare i giovani, nel fare esperimenti. Ha fatto un ottimo lavoro finora, nonostante sia alla prima esperienza in un grande club. ”

Ricordando anche il periodo passato insieme al Barcellona:

“Di lui mi piace la personalità: quando giocava con me a Barcellona era fumantino, ora è riflessivo.”