Zapata e Vlasic stendono l’Udinese (0-2). Sorpassata la Lazio

Il Toro vince 0-2 senza problemi contro l’Udinese, una vittoria importante per la squadra di Juric. Nei primi minuti il Torino domina il gioco e le occasioni, la prima un’occasione di Okereke indiziato da un buon passaggio in verticale. Poi prima del vantaggio granata, dalla distanza arriva il palo con il mancino da parte di Vlasic che gioca una grande partita. Al decimo minuto arriva il cross dalla destra da parte di Vojvoda in area di rigore dove Zapata schiaccia di testa e trova il vantaggio del Toro. Il Torino meriterebbe anche il doppio vantaggio dopo altre situazioni in cui la squadra di Juric si rende pericolosa, soprattutto con Okereke. L’Udinese poi ottiene la scossa mentale per farsi vedere dalle parti di Milinkovic-Savic, dopo il cambio al 31esimo di Payero con Ehizibue. Ed è proprio sulle fasce che si concretizzano le azioni pericolose dei friulani, ma senza ottenere successo. Nell’avvio del secondo tempo perde palla Pereyra in impostazione, e il Torino ne approfitta con Zapata che ci mette il fisico in area di rigore e serve con il sinistro Vlasic per il gol dello 0-2. Alla metà del secondo tempo Zapata incontenibile, sfiora lo 0-3 con un colpo di testa in cui Okoye risponde con un ottima parata. Torino che sale a quota 41 punti, sorpasso sulla Lazio che giocherà questa sera contro il Frosinone.

Udinese-Torino, risultato e tabellino

Risultato 0-2: 10′ D.Zapata (T), 53′ Vlasic (T).

UDINESE (3-5-2): Okoye; Ferreira (46′ Kristensen), Bijol, Giannetti; Pereyra (75′ Success), Lovric, Walace, Payero (31′ Ehizibue – 58′ Ebosele), Kamara (58′ Zemura); Thauvin, Lucca. All. Cioffi.

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Masina, Buongiorno (82′ Sazanov), Rodriguez; Bellanova (83′ Lazaro), Ricci, Gineitis, Vojvoda (64′ Lovato); Vlasic; D.Zapata, Okereke (67′ Sanabria). All. Paro (Juric squalificato).

Ammoniti: 43′ Walace (U), 45′ Ehizibue (U), 52′ Buongiorno (T), 56′ Giannetti (U), 86′ Sazonov (T).