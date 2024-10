Zauri elogia Tavares: “Grande intuizione di mercato della Lazio”

“Nuno Tavares è esattamente il profilo moderno dell’esterno basso. È una grande intuizione di mercato. Gioca interno al campo, serve assist. Qualche difetto in fase difensiva dobbiamo ancora concederglielo, ma è tantissimo quello che crea in fase offensiva”.

Zauri su Tavares: “E’ il profilo che cercavamo”

Intervistato a Radio Serie A, sono queste le parole di Luciano Zauri, ex calciatore della Lazio in merito ad un suo giudizio su Nuno Tavares, giocatore preso dalla Lazio nella sessione estiva e che in passato ha vestito le maglie di Arsenal e Marsiglia.