Europeo Under 21: Italia-Norvegia, le ultimissime sulle formazioni

Partita decisiva per gli azzurrini di Nicolato. 3-5-2 scelto dal CT azzurro con: Carnesecchi tra i pali, difesa composta da Pirola accanto ai due atalantini Okoli e Scalvini, in mezzo al campo il trio composto da Rovella, Tonali e Ricci, sostenuti da Bellanova e Parisi sulle fasce, in avanti Pellegri con Gnonto.

Le probabili formazioni:

ITALIA (3-5-2): Carnesecchi; Okoli, Pirola, Scalvini; Bellanova, Tonali, Rovella, Ricci, Parisi; Pellegri, Gnonto. CT. Nicolato.

NORVEGIA (4-3-3): Klaesson; Sebulonsen, Heggheim, Daland, Moller Wolfe; Hove, Kitolano, Zafeiris; Jatta, Botheim, Ceide. CT. Smerud.