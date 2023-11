Liverpool a caccia di punti per centrare il primato nel girone. Klopp si affida al turnover e sceglie il 4-3-3. Tra i pali riposa Allison, spazio a Kelleher. Difesa affidata a Konaté e Quansah, sostenuti da Gomez e Alexander-Arnold sugli esterni. In mezzo al campo dentro Elliot, Endo e Gravenberch. In avanti, ai lati della punta Gakpo, Doak e Luis Diaz dal 1′.

Le probabili formazioni:

LIVERPOOL (4-3-3): Kelleher; Alexander-Arnold, Konaté, Quansah, Gomez; Elliott, Endo, Gravenberch; Doak, Gakpo, Luis Diaz. All. Klopp.

LASK LINZ (3-4-3): Lawal; Andrade, Talovyerov, Ziereis; Stojkovic, Horvath, Ljubic, Bello; Ljubicic, Zulj, Usor. All. All. Sageder.