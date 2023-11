Liverpool, già qualificato, ospita il LASK Linz nella gara valida per la penultima giornata di UEFA Europa League. Reds che, in caso di vittoria e del contemporaneo pareggio o sconfitta del Tolosa, possono blindare il primato nel girone già in questa gara. Austriaci non ancora eliminati, in corsa per il secondo posto, costretti a vincere per avvicinarsi ai francesi, distanti quattro lunghezze. La gara d’andata, disputata il 21 settembre, è terminata 1-3 per la formazione di Klopp. Il match, in programma giovedì alle 21 ad Anfield, sarà visibile su Sky Sport Calcio e Sky Calcio (254); in streaming su Sky Go, Now e DAZN.

Le probabili formazioni:

LIVERPOOL (4-3-3): Kelleher; Alexander-Arnold, Konaté, Quansah, Gomez; Elliott, Endo, Gravenberch; Doak, Gakpo, Luis Diaz. All. Klopp.

LASK (3-4-3): Lawal; Andrade, Talovyerov, Ziereis; Stojkovic, Horvath, Ljubic, Bello; Ljubicic, Zulj, Usor. All. Sageder.