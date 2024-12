Abraham salva il Milan al fotofinish (2-1) | Tre punti d’oro per i rossoneri

Decisiva la rete dell'attaccante ex Roma

Grazie alla rete di Abraham e al super gol di Leao, il Milan batte 2-1 la Stella Rossa e conquista 3 punti preziosi che fanno balzare i rossoneri. La squadra di Fonseca passa in vantaggio al 42′ con Leao, anche se il tecnico perde Morata e Loftus-Cheek per infortunio e poi prende il pareggio da Radonjic, vecchio pupillo di Sabatini e conoscenza del calcio italiano. E’ all’87’ però che arriva il cappello dal cilindro per i rossoneri con Abraham, che batte il portiere e regala una vittoria sofferta contro la serba.

Milan-Stella Rossa, il tabellino:

MILAN: Maignan M. (Portiere), Calabria D. (dal 38′ st Emerson Royal), Gabbia M., Thiaw M., Hernandez T., Fofana Y., Reijnders T., Musah Y. (dal 38′ st Camarda F.), Loftus-Cheek R. (dal 28′ pt Chukwueze S.), Leao R., Morata A. (dal 29′ pt Abraham T.). A disposizione: Abraham T., Camarda F., Chukwueze S., Emerson Royal, Pavlovic S., Sportiello M. (Portiere), Terracciano F., Tomori F., Torriani L. (Portiere) Allenatore: Fonseca P..

STELLA ROSSA: Gutesa I. (Portiere), Mimovic O. (dal 30′ st Kanga G.), Djiga N., Spajic U., Seol Young-Woo, Krunic R., Elsnik T., Silas, Maksimovic A. (dal 15′ st Radonjic N.), Milson (dal 1′ st Ivanic M.), Ndiaye C. (dal 41′ st Bruno Duarte). A disposizione: Bruno Duarte, Dalcio, Drkusic V., Glazer O. (Portiere), Ilic L., Ilic M. (Portiere), Ivanic M., Kanga G., Katai A., Lekovic S., Radonjic N., Rodic M. Allenatore: Milojevic V..

Reti: al 42′ pt Leao R. (Milan) , al 43′ st Abraham T. (Milan) al 22′ st Radonjic N. (Stella Rossa) .

Ammonizioni: al 32′ pt Musah Y. (Milan), al 45′ pt Hernandez T. (Milan), al 34′ st Tomori F. (Milan) al 33′ pt Krunic R. (Stella Rossa), al 36′ st Djiga N. (Stella Rossa).