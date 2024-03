Acerbi torna sul caso Juan Jesus: “Scuse? Secondo me ha capito male. Giusto lasciare la Nazionale”

“Juan Jesus non l’ho sentito, posso sicuramente dire che dalla mia bocca certe cose non sono uscite. Scuse? Secondo me ha capito anche male”. E poi ancora: “Sul tema del razzismo spero che la lotta vada avanti in ogni parte del mondo. In campo succedono tante cose, è normale giocando a calcio che si possano dire certe cose. Ma quando si fischia ci si dà la mano e tutto torna come prima. Mi dispiace lasciare la Nazionale, ma è giusto così. Cosa mi ha detto Spalletti? Sono cose nostre. Se ora incontrerò la società? No, vado da mia figlia”.

Acerbi: “Se incontro l’Inter? Vado da mia figlia”

Conclude così il difensore dell’Inter, Francesco Acerbi, al termine delle polemiche che hanno portato il calciatore a lasciare la Nazionale di Luciano Spalletti. Il difensore è tornato a Milano e nelle prossime ore ci saranno diversi sviluppi visto che il calciatore rischia diversi turni di stop.