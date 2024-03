Arrigo Sacchi non le manda a dire, l’ex allenatore durante un’intervista a La Gazzetta dello Sport, commenta il pareggio della Juventus contro il Genoa, ed esprime anche la sua sul gioco di Allegri.

Sacchi: “La sconfitta contro l’Inter ha influito sul cammino della Juve

L’ex allenatore del Milan, sul risultato di Juventus-Genoa (0-0), ha dichiarato: “I bianconeri hanno mostrato i limiti che, da un po’ di tempo, ne stanno frenando il cammino. Se hanno conquistato soltanto 7 punti nelle ultime 8 partite, un motivo ci sarà. O forse più di uno. La Juve, a vederla da fuori e senza conoscere le dinamiche interne, mi sembra un film senza trama. Non c’è gioco, non c’è un filo logico che tenga connessi tutti gli elementi. Fare calcio, quando non c’è gioco è piuttosto difficile: ci si deve affidare alle qualità individuali dei giocatori e, di conseguenza, spesso alle solite ripartenze.

Sacchi si espone anche delle sorti della Juve di questo campionato: “Credo che la sconfitta patita a San Siro contro l’Inter abbia influito parecchio sul percorso della Juve: i bianconeri si sono resi conto di non essere al livello dei nerazzurri e dunque di non poter competere per lo scudetto, quindi si sono psicologicamente afflosciati. Se avessero avuto un gioco a sostenerli, probabilmente si sarebbero aggrappati a quello, ma avendo poche idee ecco che la squadra è andata incontro a notevoli problemi. Allegri è un allenatore esperto e pragmatico: adesso tocca a lui trovare una soluzione e cercare di rincorrere ancora il secondo posto in classifica”.