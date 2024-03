Momento difficile per Dusan Vlahovic, l’attaccante della Juventus stecca nella gara contro il Genoa prende un rosso che gli costerà almeno una partita di campionato e, secondo le dichiarazioni di Allegri a fine gara, anche una multa dalla società.

Juventus, Vlahovic nervoso, stecca in campo e prende anche il rosso

Una partita da archiviare, anche se finirà con una mula a Vlahovic. Il momento più complicato della squadra nella partita contro il Genoa (0-0) coinvolge l’attaccante serbo. Vlahovic non segna ed è nervoso, la Juve perde punti e mette in fila la terza gara senza vittoria (due pareggi e una sconfitta). Nel finale di partita, al terzo minuto di recupero del secondo tempo, l’arbitro Giua prima ammonisce e poi espelle l’attaccante.

Dusan perde la testa, le proteste nel finale con l’espulsione nascono da un po’ il nervosismo per il risultato fermo sullo 0-0 dopo il novantesimo, ma anche per la frustrazione per un’occasione di testa non concretizzata e per l’isolamento vissuto per gran parte della gara dal giocatore. Il rosso rimediato contro il Genoa costerà un turno di stop all’attaccante bianconero, che non sarà a disposizione alla ripresa del campionato dopo la sosta quando la Juventus affronterà la Lazio, gara prevista per sabato 30 marzo alle 18. Vlahovic, senza ulteriori complicazioni, dovrebbe tornare a disposizione di Allegri per l’altra partita contro i biancocelesti, la semifinale di Coppa Italia in programma martedì 2 aprile alle 21 tre giorni dopo la sfida di campionato.