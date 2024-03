Lazio, Tudor al lavoro da mercoledì | Lotito: “Ripartiamo con un nuovo spirito”

La sosta per le nazionali sarà il momento in cui inizierà ufficialmente l’era Igor Tudor sulla panchina della Lazio. Mercoledì ci sarà il primo allenamento agli ordini del tecnico croato che metterà in archivio una settimana pesante per tutto il mondo biancoceleste. Ai microfoni de Il Messaggero il presidente Claudio Lotito invita a ripartire: “Adesso voltiamo pagina, ripartiamo con un nuovo tecnico e un nuovo spirito”.

Lotito ha smentito che Tudor fosse stato scelto da tempo come sostituto di Sarri, tanto che le dimissioni sono arrivate all’improvviso e la società ha provato a far tornare sui suoi passi l’allenatore. Il patron ha aggiunto che secondo lui la verità è che a qualcuno abbia dato fastidio che il problema sia stato risolto in 24 ore al primo e unico appuntamento con Tudor. L’apprezzamento del nuovo mister è arrivato subito, a differenza di quanto fatto con Napoli e Roma (che offrivano sei mesi di contratto, ndr).

Lotito smentisce le voci sulla presunta cessione della Lazio

Infine, rispetto alle voci di cessione della società, Lotito taglia corto rivelando di non aver dato nessun mandato ad un gruppo di advisor per la ricerca di acquirenti: “Tutto falso, invenzioni allo stato puro, non vendo”.