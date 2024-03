Lazio, Lotito svela un retroscena su Tudor | I dettagli

Tudor è pronto a prendere in mano le redini della Lazio per guidare la squadra per il resto della stagione. Il nuovo allenatore prenderà confidenza con il materiale a sua disposizione prima della partita di oggi contro il Frosinone, al termine della quale assumerà il comando.

Lazio, le dichiarazioni di Lotito

Sulla scelta di far sedere Tudor sulla panchina biancoceleste, il presidente Lotito ha espresso nuovamente il suo parere, definendolo un “uomo di ferro” e un “sergente con bastone e carota”. Infine, a Il Messaggero ha svelato un clamoroso retroscena:” Lo voleva la Roma e il Napoli e non ci è andato. Ha scelto noi e siamo contenti. Adesso ripartiamo da capo con il vecchio spirito”.