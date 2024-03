Frosinone-Lazio, le ultimissime | Tre punti prima di Tudor

I bianccelesti fanno visita ai ciociari, tre punti l'imperativo in casa Lazio

Lazio in campo a Frosinone, le formazioni

Lazio in campo a Frosinone, obiettivo i tre punti prima dell’inizio dell’era Tudor. Una gara ostica per i biancocelesti di Martusciello, serve una vittoria in vista del derby della capitale. Una Lazio chiamata a rispondere sul campo alle critiche e tensioni degli ultimi giorni. Il dopo Sarri inizia oggi, a Frosinone serve una vittoria.

Frosinone-Lazio, probabili formazioni

FROSINONE (4-3-3): Turati; Zortea, Monterisi, Okoli, Lirola; Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soulé, Cheddira, Reinier. Allenatore: Di Francesco. A disposizione: Cerofolini, Frattali, Romagnoli, Valeri, Garritano, Seck, Kvernadze, Gelli, Ibrahimovic, Ghedjemis, Baez, Cuni, Kaio Jorge.

LAZIO (4-3-3): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Martusciello. A disposizione: Sepe, Renzetti, Casale, Lazzari, Hysaj, Vecino, Kamada, Isaksen, Castellanos, Pedro.

ARBITRO: Rapuano. ASSISTENTI: Bercigli-Garzelli. QUARTO UOMO: Baroni. VAR: Abisso. AVAR: Di Paolo.