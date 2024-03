Lazio, Lotito: “Sarri? Un fulmine a ciel sereno, tradito da qualcuno. I vari nomi? Non siamo a Rischiatutto”

Le parole di Claudio Lotito al TG1

Claudio Lotito ha parlato al TG1 della questione allenatore che ha colpito la Lazio in questa settimana. Di seguito le sue parole:

“Le dimissioni di Sarri sono state un fulmine a ciel sereno, è stato tradito da qualcuno. Una squadra che vince con il Bayern Monaco e perde con l’Udinese è già tutto dire. Al momento, in questo fine settimana ci sarà Martusciello. I nomi che circolano? Non siamo a Rischiatutto. La squadra ha bisogno di un allenatore che usi bastone e carote, non ci sono più alibi.”