Lazio, incontro tra Lotito e Tudor: si tratta

Dopo le dimissioni dello staff biancoceleste nelle ultime ore presentate alla società, Lotito sembra essere intenzionato ad ingaggiare Igor Tudor, l’ex allenatore di Marsiglia e Verona sembra essere l’obbiettivo numero per risollevare la Lazio da un brutto momento che sta vivendo in campionato, che la vede in questo momento nona in classifica.

Lazio, Martusciello dovrebbe rimanere in panchina con il Frosinone

L’unico rimasto nello staff biancoceleste è proprio Martusciello, che con molta probabilità a patto di grandi ribaltoni, dovrebbe guidare la squadra nella trasferta di Frosinone. Ma in serata dovrebbe esserci un incontro tra Lotito e Tudor, molto probabilmente il patron biancoceleste chiederà al tecnico di traghettare la squadra fino alla fine della stagione. Questo è quanto riportato da Lalaziosiamonoi.it.