Allo Stadio Olimpico Grande Torino gli uomini di Baroni hanno ospitato il Lecce di Di Francesco nel lunch match domenicale. Vittoria di misura per i granata grazie alla rete al 29′ del primo tempo di Che Adams che porta i suoi a quota 26 punti lasciando i pugliesi a 18 su un filo sottile con un margine di solo un punto tra loro e il terzultimo posto occupato dalla Fiorentina. Nella prossima giornata di Serie A il Torino andrà sul campo della Fiorentina mentre il Lecce ospiterà l’Udinese al Via del Mare.
Adams allontana il Torino dalla zona calda e inguaia il Lecce (1-0)
