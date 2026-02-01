Facebook Instagram Mail RSS TikTok Twitter Youtube
domenica, Febbraio 1, 2026
Home Serie A Adams allontana il Torino dalla zona calda e inguaia il Lecce (1-0)

Il club granata batte il Lecce e allontana la zona calda

Matteo Capone
serie a enilive 2024 2025: lazio vs torino
CHE ADAMS SODDISFATTO FA IL SEGNO OK ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Allo Stadio Olimpico Grande Torino gli uomini di Baroni hanno ospitato il Lecce di Di Francesco nel lunch match domenicale. Vittoria di misura per i granata grazie alla rete al 29′ del primo tempo di Che Adams che porta i suoi a quota 26 punti lasciando i pugliesi a 18 su un filo sottile con un margine di solo un punto tra loro e il terzultimo posto occupato dalla Fiorentina. Nella prossima giornata di Serie A il Torino andrà sul campo della Fiorentina mentre il Lecce ospiterà l’Udinese al Via del Mare.

